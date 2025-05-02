...

Demo Mahasiswa Tuntut Pendidikan Gratis di Depan Gedung Kemendiktisaintek

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 02 Mei 2025 20:45 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendiktisaintek , Senayan, Jakarta, Jumat 2 5 2025 .
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendiktisaintek , Senayan, Jakarta, Jumat 2 5 2025 .
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendiktisaintek , Senayan, Jakarta, Jumat 2 5 2025 .
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendiktisaintek , Senayan, Jakarta, Jumat 2 5 2025 .
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemdiktisaintek Brian Yuliarto menemui massa aksi dalam memperingati Hardiknas.
A A A
JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Senayan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
 
Dalam aksinya mahasiswa menuntut pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan, menyejahterakan tenaga pendidik, serta menolak TNI memasuki lingkungan kampus.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Cari Berita Lain Di Sini