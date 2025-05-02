JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Senayan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Dalam aksinya mahasiswa menuntut pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan, menyejahterakan tenaga pendidik, serta menolak TNI memasuki lingkungan kampus.

(Aldhi Chandra Setiawan)