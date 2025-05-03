PALEMBANG - Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Palembang asal Kabupaten OKU Timur tiba di Asrama Haji Sumsel Jalan Letjen Harun Sohar Palembang, Jumat (2/5/2025).

Sebanyak 363 jemaah haji disambut Kakanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan dan akan diinapkan selama satu malam guna menjalani serangkaian pemeriksaan dan persiapan sebelum diberangkatkan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang mengunakan maskapai Saudi Arabia Airlines.

(Mushaful Imam)