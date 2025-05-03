...

Cerita Nyata Anak Muda Zaman Sekarang, Series Sugar Daddy Mulai Tayang 2 Mei 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 03 Mei 2025 20:33 WIB
Aktor Darius Sinathrya kanan berfoto dengan aktris Megan Domani dalam acara Gala Premiere Series Sugar Daddy di Jakarta, Jumat 2 5 2025 .
Series terbaru besutan Vision+ bersama VIU berjudul Sugar Daddy resmi tayang mulai hari ini. Series ini memiliki alur cerita yang lekat dengan kehidupan zaman sekarang.
Disajikan dalam 15 episode, series ini mengisahkan pengalaman seorang mahasiswi bernama Aurel Megan Domani dalam menangani setiap masalah dalam hidupnya.
Series terbaru besutan Vision+ bersama VIU berjudul Sugar Daddy resmi tayang mulai hari ini. Series ini memiliki alur cerita yang lekat dengan kehidupan zaman sekarang.
Disajikan dalam 15 episode, series ini mengisahkan pengalaman seorang mahasiswi bernama Aurel Megan Domani dalam menangani setiap masalah dalam hidupnya.
A A A
JAKARTA - Aktor Darius Sinathrya (kanan) berfoto dengan aktris Megan Domani dalam acara Gala Premiere Series Sugar Daddy di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
 
Series terbaru besutan Vision+ bersama VIU berjudul Sugar Daddy resmi tayang mulai hari ini. Series ini memiliki alur cerita yang lekat dengan kehidupan zaman sekarang. 
 
Disajikan dalam 15 episode, series ini mengisahkan pengalaman seorang mahasiswi bernama Aurel (Megan Domani) dalam menangani setiap masalah dalam hidupnya. 
 
Ditengah kekacauannya, ia bertemu dengan sosok Derry yang diperankan oleh Darius Sinathrya. Derry sendiri merupakan duda anak satu yang sudah lama berpisah dengan istrinya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Cari Berita Lain Di Sini