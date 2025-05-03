JAKARTA - Aktor Darius Sinathrya (kanan) berfoto dengan aktris Megan Domani dalam acara Gala Premiere Series Sugar Daddy di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Series terbaru besutan Vision+ bersama VIU berjudul Sugar Daddy resmi tayang mulai hari ini. Series ini memiliki alur cerita yang lekat dengan kehidupan zaman sekarang.

Disajikan dalam 15 episode, series ini mengisahkan pengalaman seorang mahasiswi bernama Aurel (Megan Domani) dalam menangani setiap masalah dalam hidupnya.

Ditengah kekacauannya, ia bertemu dengan sosok Derry yang diperankan oleh Darius Sinathrya. Derry sendiri merupakan duda anak satu yang sudah lama berpisah dengan istrinya.

(Aldhi Chandra Setiawan)