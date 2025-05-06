JAKARTA - Sejumlah peserta saat tampil pada pertunjukan Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Sebanyak 38 peserta terpilih dari program Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya (RK IMB) sukses mempersembahkan pertunjukan musikal orisinil bertema perjuangan rakyat Indonesia menjelang kemerdekaan. Digelar di Galeri Indonesia Kaya, pementasan ini menjadi puncak dari pelatihan delapan bulan yang melibatkan pembelajaran vokal, tari, dan akting.

Pertunjukan berdurasi 60 menit ini membawakan lagu-lagu karya Ismail Marzuki serta materi orisinil dari serial Musikal Payung Fantasi. Disertai tata cahaya hasil pelatihan peserta program tata cahaya panggung, musikal ini menggabungkan narasi menyentuh dengan koreografi ekspresif dan vokal dinamis yang membalut semangat nasionalisme.

Program Director Galeri Indonesia Kaya, Renitasari Adrian, menegaskan bahwa RK IMB merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mencetak SDM seni pertunjukan yang berkualitas dan siap tampil di panggung nasional maupun internasional.

“Pertunjukan ini menjadi panggung selebrasi untuk peserta yang telah berkembang secara teknis dan emosional,” ujar Pasha Prakasa, pengarah artistik RK IMB. Ia berharap musikal ini mampu menunjukkan potensi musikal Indonesia yang setara dengan karya global.

(Arif Julianto/okezone)