JAKARTA - Warga mengantri untuk mendapatkan sembako murah yang digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Ditengah situasi dan kondisi ekonomi Indonesia ysng terus merosot, mahasiswa Universitas Esa Unggul menggelar kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat. Kegiatan tebus murah sebanyak 50p paket sembako ini diselenggarakan untuk meringankan beban masyarakat yang merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

(Arif Julianto/okezone)