...

Warga Antre Sembako Murah di Universitas Esa Unggul, Mahasiswa Gelar Aksi Peduli Sesama

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 07 Mei 2025 21:48 WIB
JAKARTA - Warga mengantri untuk mendapatkan sembako murah yang digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa di  Universitas Esa Unggul, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Ditengah situasi dan kondisi ekonomi Indonesia ysng terus merosot, mahasiswa Universitas Esa Unggul menggelar kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat. Kegiatan tebus murah sebanyak 50p paket sembako ini diselenggarakan untuk meringankan beban masyarakat yang merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

(Arif Julianto/okezone)

Cari Berita Lain Di Sini