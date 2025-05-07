...

Pengemudi Online Geruduk Kemenhub, Desak Potongan Aplikator Tak Lebih dari 10%

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 07 Mei 2025 21:49 WIB
Sejumlah pengemudi dari berbagai komunitas transportasi daring menggelar unjukrasa spontan sebagai korban Aplikator di depan Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta, Rabu 7 5 2025 .
Aksi digelar sebagai bentuk protes atas ketidakadilan sistem aplikator transportasi online yang selama ini merugikan banyak pengemudi termasuk kasus-kasus tragis yang berujung pada hilangnya nyawa akibat tekanan, eksploitasi dan tidak adanya perlindungan hukum. Dalam aksinya mereka menuntut agar diberlakukannya potongan Komisi Aplikator maksimal 10%.
Sejumlah pengemudi dari berbagai komunitas transportasi daring menggelar unjukrasa spontan sebagai korban Aplikator di depan Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta, Rabu 7 5 2025 .
Aksi digelar sebagai bentuk protes atas ketidakadilan sistem aplikator transportasi online yang selama ini merugikan banyak pengemudi termasuk kasus-kasus tragis yang berujung pada hilangnya nyawa akibat tekanan, eksploitasi dan tidak adanya perlindungan hukum. Dalam aksinya mereka menuntut agar diberlakukannya potongan Komisi Aplikator maksimal 10%.
Sejumlah pengemudi dari berbagai komunitas transportasi daring menggelar unjukrasa spontan sebagai korban Aplikator di depan Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta, Rabu 7 5 2025 .
A A A
JAKARTA - Sejumlah pengemudi dari berbagai komunitas transportasi daring menggelar unjukrasa spontan sebagai korban Aplikator di depan Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Aksi digelar sebagai bentuk protes atas ketidakadilan sistem aplikator transportasi online yang selama ini merugikan banyak pengemudi termasuk kasus-kasus tragis yang berujung pada hilangnya nyawa akibat tekanan, eksploitasi dan tidak adanya perlindungan hukum. Dalam aksinya mereka menuntut agar diberlakukannya potongan Komisi Aplikator maksimal 10%.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Cari Berita Lain Di Sini