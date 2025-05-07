JAKARTA - Sejumlah pengemudi dari berbagai komunitas transportasi daring menggelar unjukrasa spontan sebagai korban Aplikator di depan Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Aksi digelar sebagai bentuk protes atas ketidakadilan sistem aplikator transportasi online yang selama ini merugikan banyak pengemudi termasuk kasus-kasus tragis yang berujung pada hilangnya nyawa akibat tekanan, eksploitasi dan tidak adanya perlindungan hukum. Dalam aksinya mereka menuntut agar diberlakukannya potongan Komisi Aplikator maksimal 10%.
(Arif Julianto/okezone)
