...

Pelatihan Kerajinan Tangan untuk Warga Jakarta Selatan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 08 Mei 2025 21:55 WIB
JAKARTA - Sejumlah peserta melakukan praktik membuat kerajinan tangan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Taman Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).
 
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Selatan melatih warga untuk membuat berbagai kerajinan tangan dalam Pelatihan Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri di RPTRA Taman Sawo, Jakarta Selatan.
 
Pelatihan ini diikuti sebanyak 50 peserta dari 10 kecamatan se-Jakarta Selatan yang berlangsung selama lima hari kerja mulai dari tanggal 5-10 Mei 2025.
 
Nantinya, para peserta yang sudah mengikuti pelatihan selama lima hari akan mendapatkan alat bantu usaha, yakni mesin jahit dengan teknologi modern.

