JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu kulit di pabrik rumahan Flavio Boston di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (8/5/2025).

Pabrik sepatu kulit Flavio Boston itu sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Di tengah gempuran sepatu impor dan pabrikan, pabrik rumahan itu tetap bertahan. UMKM rumahan ini memiliki model sepatu kekinian yang disukai anak-anak muda.

Flavio Boston menerapkan beberapa tahap saat produksi sepatu kulit mulai dari pemilihan bahan kulit hingga tahap finishing. Dalam tahapan produksi UMKM rumahan ini memilih kulit yang digunakan biasanya dari sapi, kambing, atau domba.

Dalam sehari UMKM rumahan ini mampu memproduksi kurang lebih 100 pasang sepatu kulit. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu yang dipasarkan di tokonya dan toko online.

(Aldhi Chandra Setiawan)