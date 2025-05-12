JAKARTA - Umat Buddha mengikuti prosesi puja bakti di Wihara Arya Dwipa Arama, kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (12/5/2025).
Perayaan Tri suci Waisak tahun 2025/2569 BE yang merupakan perayaan atas tiga peristiwa penting dalam ajaran Buddha yaitu kelahiran Sidharta Gautama, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama tersebut mengangkat tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia dengan agenda Pradaksina, Puja Bakti, dan Fang Shen.
(Aldhi Chandra Setiawan)
