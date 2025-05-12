...

Prosesi Puja Bakti Peringati Waisak 2569 di Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 12 Mei 2025 20:12 WIB
Umat Buddha mengikuti prosesi puja bakti di Wihara Arya Dwipa Arama, kompleks Taman Mini Indonesia Indah TMII , Jakarta, Senin 12 5 2025 .
Perayaan Tri suci Waisak tahun 2025 2569 BE yang merupakan perayaan atas tiga peristiwa penting dalam ajaran Buddha yaitu kelahiran Sidharta Gautama, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama tersebut mengangkat tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia dengan agenda Pradaksina, Puja Bakti, dan Fang Shen.
JAKARTA - Umat Buddha mengikuti prosesi puja bakti di Wihara Arya Dwipa Arama, kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (12/5/2025).
 
Perayaan Tri suci Waisak tahun 2025/2569 BE yang merupakan perayaan atas tiga peristiwa penting dalam ajaran Buddha yaitu kelahiran Sidharta Gautama, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama tersebut mengangkat tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia dengan agenda Pradaksina, Puja Bakti, dan Fang Shen.

(Aldhi Chandra Setiawan)

