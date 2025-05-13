...

Shabrina Leanor Sentuh Hati Penonton Lewat Lagu Kemenangan di Grand Final Indonesian Idol

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 13 Mei 2025 13:16 WIB
JAKARTA - Finalis Indonesian Idol Season XIII Shabrina Leanor saat tampil membawakan lagu kemenangan  di panggung Grand Final Indonesian Idol Season XIII, Studio RCTI+, Jakarta, Senin (12/5/2025).
 
Dalam momen yang dinanti-nanti, Shabrina membawakan lagu kemenangannya yang berjudul “Pendampingmu (#TahtaHatiku)”, hasil ciptaan dua musisi papan atas Tanah Air, Yovie Widianto dan Arsy Widianto.
 
Lagu ini bukan sekadar penampilan biasa. Dibawakan dengan penuh penghayatan dan kontrol vokal yang nyaris sempurna, Shabrina sukses menyihir ribuan pasang mata yang menyaksikan secara langsung maupun melalui layar televisi dan media sosial.
 
Dengan balutan busana tradisional modern bernuansa emas, Shabrina tampil elegan dan penuh percaya diri, seolah mengukuhkan dirinya sebagai bintang baru di industri musik Indonesia.
 
Lagu Pendampingmu sendiri mengusung tema cinta sejati yang penuh ketulusan, sangat cocok dengan karakter vokal lembut dan emosional milik Shabrina. 
 
Tak heran jika banyak netizen mengaku terharu hingga menitikkan air mata saat menyaksikan performanya.

(Arif Julianto/okezone)

