Elegan dan Emosional, Fajar Tampilkan Lagu Kemenangan Ciptaan Yovie & Arsy Widianto

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 13 Mei 2025 13:19 WIB
Finalis Fajar Indonesian Idol Season XIII saat tampil memukau dengan lagu kemenangan di panggung Grand Final Indonesian Idol Season XIII, Studio RCTI+, Jakarta, Senin 12 5 2025 .
Dalam penampilan eksklusifnya, Fajar membawakan lagu kemenangan berjudul "Tahta Hatiku Pendampingmu" yang diciptakan oleh musisi kenamaan Yovie Widianto dan Arsy Widianto.
JAKARTA - Finalis Fajar Indonesian Idol Season XIII saat tampil memukau dengan lagu kemenangan di panggung Grand Final Indonesian Idol Season XIII, Studio RCTI+, Jakarta, Senin (12/5/2025).
 
Dalam penampilan eksklusifnya, Fajar membawakan lagu kemenangan berjudul "Tahta Hatiku #Pendampingmu" yang diciptakan oleh musisi kenamaan Yovie Widianto dan Arsy Widianto.
 
Mengenakan setelan jas hitam elegan, Fajar tampil percaya diri di atas panggung megah yang dipenuhi cahaya dramatis dan tata panggung memukau.

(Arif Julianto/okezone)

Cari Berita Lain Di Sini