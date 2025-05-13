JAKARTA - Finalis Fajar Indonesian Idol Season XIII saat tampil memukau dengan lagu kemenangan di panggung Grand Final Indonesian Idol Season XIII, Studio RCTI+, Jakarta, Senin (12/5/2025).

Dalam penampilan eksklusifnya, Fajar membawakan lagu kemenangan berjudul "Tahta Hatiku #Pendampingmu" yang diciptakan oleh musisi kenamaan Yovie Widianto dan Arsy Widianto.

Mengenakan setelan jas hitam elegan, Fajar tampil percaya diri di atas panggung megah yang dipenuhi cahaya dramatis dan tata panggung memukau.

(Arif Julianto/okezone)