JAKARTA - Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014 Chatib Basri saat memberikan pemaparan gambaran terhadap perekonomian global saat ini dalam acara Grab Business Forum 2025, Jakarta.

Di tengah gejolak ekonomi global, fluktuasi pasar, dan percepatan transformasi teknologi, dunia usaha dituntut untuk cepat beradaptasi dan berani mengambil langkah inovatif. Menjawab tantangan ini, Grab Indonesia kembali menggelar Grab Business Forum 2025 dengan tema “Beyond Bolder: Navigating Changes, Driving Growth”.

Forum yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta ini memasuki tahun keenam penyelenggaraannya dan dihadiri hampir 1.400 peserta dari lebih dari 800 perusahaan. Acara dibuka dengan paparan dari Dr. Riyatno, Deputi Kementerian Investasi RI, dan Chatib Basri, ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan RI. Keduanya menyampaikan pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi, prospek investasi, dan pentingnya ketahanan bisnis.

Grab menyoroti peran teknologi sebagai solusi atas tantangan bisnis yang makin kompleks. Roy Nugroho, Director of Grab For Business, menjelaskan bahwa solusi B2B seperti Grab For Business dirancang untuk menyederhanakan kebutuhan operasional perusahaan. Sementara itu, Melinda Savitri, Country Marketing Head Grab Indonesia, menyampaikan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan ekosistem Grab dan OVO untuk meningkatkan visibilitas melalui kampanye terintegrasi, termasuk lewat GrabAds.

Dalam forum ini, Pradeep Varadaraja, Head of Product Geo Grab, juga memperkenalkan GrabMaps, teknologi berbasis AI yang mampu memvalidasi rute secara otomatis dan real-time, membantu perusahaan menavigasi tantangan logistik secara efisien.

Sesi diskusi panel menghadirkan tokoh industri seperti Didiek Hartantyo (Dirut PT KAI), Salman Subakat (CEO PT Paragon), dan Rian Kaslan (Direktur BNI), yang membagikan pengalaman dalam menghadapi digitalisasi dan perubahan pasar yang cepat.

Laporan World Economic Outlook 2025 dari IMF menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8%. Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan, dengan pertumbuhan triwulan I 2025 mencapai 4,87% menurut BPS. Dr. Riyatno menambahkan bahwa investasi berkontribusi 29,15% terhadap pertumbuhan ekonomi 2024, dan sektor digital diproyeksikan menjadi motor utama, dengan nilai mencapai USD 130 miliar.

Chatib Basri menggarisbawahi bahwa adaptasi adalah kunci menghadapi ketidakpastian. Ia mengibaratkan ketahanan seperti pembalap MotoGP yang tetap bangkit meski sering jatuh. Menurutnya, Indonesia tetap menarik secara relatif di tengah gejolak global karena ketergantungan ekspor yang rendah dan stabilitas pasar domestik.

Sementara itu, Neneng Goenadi, Country Managing Director Grab Indonesia, menyampaikan bahwa keberanian berinovasi dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam membangun bisnis berkelanjutan. Grab Business Forum menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem bisnis melalui pemanfaatan teknologi dan data.

Grab For Business kini telah dimanfaatkan oleh puluhan ribu perusahaan di Indonesia, mulai dari UMKM hingga korporasi besar. Layanannya mencakup transportasi, pengiriman, makanan, belanja, periklanan digital, hingga pembayaran fleksibel, membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara menyeluruh.

(Arif Julianto/okezone)