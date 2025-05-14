...

Ekspedisi Ekstrem di Air Terjun Lembanna

Maman Sukirman, Jurnalis · Rabu 14 Mei 2025 13:21 WIB
MAKASSAR - Sekelompok remaja penggemar aktivitas ekstrem menjalani petualangan wisata di kawasan Air Terjun Lembanna, Kabupaten Gowa, Sulaweis Selatan, Senin (12/5/2025) . Didampingi oleh tim pemandu berpengalaman, mereka menelusuri medan curam dan menjajal atraksi ekstrem dengan menggunakan tali untuk meluncur dari atas air terjun.
 
Destinasi ini dikenal memiliki kontur alam yang menantang dan panorama yang menakjubkan, menjadikannya lokasi favorit bagi pencinta kegiatan luar ruang. Dengan pengamanan ketat dan prosedur keselamatan dari tim pemandu, para remaja ini menuruni tebing bebatuan dan meluncur di atas derasnya aliran air terjun menggunakan teknik yang biasa diterapkan dalam olahraga canyoning.

(Maman Sukirman)

