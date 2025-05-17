JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya membaca buku saat memperingati Hari Buku Nasional (HBN) ke-23 di Aula H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (17/5/2025). Acara tersebut Dengan mengusung tema “Kita Bertemu di Halaman 23”, kegiatan ini tidak hanya merayakan buku sebagai simbol pengetahuan, tetapi juga menegaskan pentingnya literasi sebagai fondasi kreativitas dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di era ekonomi berbasis digital.

Perayaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenekraf dengan Komunitas Baca Buku, menampilkan rangkaian kegiatan seperti Baca Bareng, Diskusi Literasi, dan Book Signing bersama penulis dan pelaku industri buku. Kegiatan ini juga menjadi ajang penghargaan bagi para penggerak literasi akar rumput yang terus menanamkan budaya membaca di berbagai lapisan masyarakat.

(Arif Julianto/okezone)