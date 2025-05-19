...

Potret Penampilan Tim Kesenian Daerah di Festival Sriwijaya XXXIII

Mushaful Imam, Jurnalis · Senin 19 Mei 2025 13:37 WIB
PALEMBANG - Tim kesenian Kabupaten Muratara, Kota Prabumulih, dan  Kota Pagaralam tampil di panggung Festival Sriwijaya XXXIII di Pelataran Monpera Palembang, Sabtu (17/5/2025) malam.
 
Warga memadati panggung meyaksikan penampilan lagu dan tarian daerah dari tim kesenian yang tampil. Festival Sriwijaya XXXIII merupakan rangkaian acara dalam rangka HUT Sumsel ke-79 ini termasuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata RI.

(Mushaful Imam)

