PALEMBANG - Tim kesenian Kabupaten Muratara, Kota Prabumulih, dan Kota Pagaralam tampil di panggung Festival Sriwijaya XXXIII di Pelataran Monpera Palembang, Sabtu (17/5/2025) malam.

Warga memadati panggung meyaksikan penampilan lagu dan tarian daerah dari tim kesenian yang tampil. Festival Sriwijaya XXXIII merupakan rangkaian acara dalam rangka HUT Sumsel ke-79 ini termasuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata RI.

(Mushaful Imam)