JAKARTA - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai secara serentak di berbagai kota besar di Indonesia, Senin (20/5/2025). Mereka menuntut kejelasan dan keadilan terkait sistem tarif dan kebijakan perusahaan aplikasi transportasi daring.

Di Jakarta, massa aksi mulai memadati kawasan Patung Kuda, Monas, sejak pukul 11.00 WIB. Para pengemudi datang secara konvoi dari berbagai wilayah, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.

Pihak kepolisian menutup sementara beberapa ruas jalan di sekitar Monas dan mengatur arus lalu lintas guna menghindari kemacetan parah. Mobil pembatas dan petugas bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi.

Selain di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung di Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar, Padang, Yogyakarta dan sejumlah daerah lainnya. Para pengemudi berharap pemerintah segera turun tangan menengahi persoalan tarif dan menjamin perlindungan kerja yang lebih baik.

Perwakilan pengemudi ojol akan menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada pihak Kementerian Perhubungan dan DPR RI.

(Isra Triansyah)