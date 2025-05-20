...

Shabrina Leanor Pemenang Indonesia Idol 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 20 Mei 2025 16:23 WIB
Shabrina Leanor tampil usai menjadi pemenang Indonesian Idol XIII di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin 19 5 2025 .
Shabrina Leanor tampil usai menjadi pemenang Indonesian Idol XIII di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin 19 5 2025 .
Turut hadir Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar pun turut hadir di momen istimewa ini.
Shabrina Leanor tampil usai menjadi pemenang Indonesian Idol XIII di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin 19 5 2025 .
Turut hadir Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar pun turut hadir di momen istimewa ini.
Turut hadir Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar pun turut hadir di momen istimewa ini.
A A A
JAKARTA - Shabrina Leanor tampil usai menjadi pemenang Indonesian Idol XIII di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin (19/5/2025).
 
Shabrina Leanor terpilih sebagai pemenang Indonesian Idol XIII usai mendapat voting tertinggi mengalah Fajar Noor di Grand Final.
 
Turut hadir Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/ Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar pun turut hadir di momen istimewa ini.
 
Mereka memberikan hadiah spesial untuk Shabrina Leanor dan Fajar Noor yang berhasil memberikan penampilan terbaik selama berada di panggung Indonesian Idol.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini