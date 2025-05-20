JAKARTA - Shabrina Leanor tampil usai menjadi pemenang Indonesian Idol XIII di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Shabrina Leanor terpilih sebagai pemenang Indonesian Idol XIII usai mendapat voting tertinggi mengalah Fajar Noor di Grand Final.

Turut hadir Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/ Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar pun turut hadir di momen istimewa ini.

Mereka memberikan hadiah spesial untuk Shabrina Leanor dan Fajar Noor yang berhasil memberikan penampilan terbaik selama berada di panggung Indonesian Idol.

(Aldhi Chandra Setiawan)