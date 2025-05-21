JAKARTA – Hujan lebat mengiringi prosesi pemakaman Ibrahim Sjarief Assegaf, suami jurnalis senior Najwa Shihab, di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025). Suasana duka terasa dalam di tengah rintik hujan yang turun sejak pagi.

Keluarga, kerabat, dan sahabat tampak hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Di bawah payung, mereka berdiri khidmat menyaksikan almarhum dimakamkan.

Ibrahim Sjarief Assegaf meninggal dunia pada Selasa, 20 Mei 2025 pukul 14.29 WIB di RS Pusat Otak Nasional (RS PON), akibat stroke yang disebabkan oleh pendarahan otak.

(Isra Triansyah)