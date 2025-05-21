...

WNA Amerika Serikat Diamankan Imigrasi, Diduga Produksi Video Porno di Indonesia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 21 Mei 2025 20:12 WIB
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman tengah , Kasubdit Penyidikan Verico Sandi kiri , dan Kasubdit Pra Penuntutan Dit C Jampidum Hadiman kanan saat memberikan konferensi pers terkait pengamanan warga negara asing yang memproduksi video pornografi di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu 21 5 2025 .
Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan warga negara asing asal Amerika Serikat berinisial TK atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal serta memproduksi dan menjual konten video pornografi di Indonesia dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Tersangka kasus memproduksi video pornografi yang merupakan warga negara asing, TK duduk di rung tunggu sebelum sesi konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu 21 5 2025 .
JAKARTA - Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman (tengah), Kasubdit Penyidikan Verico Sandi (kiri), dan Kasubdit Pra Penuntutan Dit C Jampidum Hadiman (kanan) saat memberikan konferensi pers terkait pengamanan warga negara asing yang memproduksi video pornografi di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (21/5/2025). 
 
Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan warga negara asing asal Amerika Serikat berinisial TK atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal serta memproduksi dan menjual konten video pornografi di Indonesia dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. 

(Arif Julianto/okezone)

