Mengintip Planetarium Taman Ismail Marzuki yang Mati Suri

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 22 Mei 2025 20:46 WIB
JAKARTA - Suasana lengang di Planetarium Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (22/5/2025).
 
Sejak tahun 2020 fasilitas planetarium mangkrak akibat dualisme pengelolaan antara Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
 
Persoalan ini menyebabkan terhambatnya perbaikan proyektor serta pemanfaatan planetarium sebagai sarana edukasi dan pengembangan kebudayaan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

