...

Job Fair Kemnaker 2025 Tawarkan 52.476 Lowongan, Libatkan Ratusan Perusahaan

Isra Triansyah, Jurnalis · Kamis 22 Mei 2025 21:18 WIB
Pencari kerja antre saat Job Fair Nasional Seri 1 Tahun 2025 di Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker RI, Jakarta, Kamis 22 5 2025 .
JAKARTA - Pencari kerja antre saat Job Fair Nasional Seri 1 Tahun 2025 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggelar Job Fair Nasional Seri 1 Tahun 2025 dengan mengusung tema “Optimalisasi Talenta Unggul untuk Indonesia Emas 2045”. Acara ini bertujuan untuk memperluas akses informasi lowongan kerja bagi pencari kerja di seluruh Indonesia.
 
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Job Fair Kemnaker 2025 akan menyediakan total 52.476 lowongan kerja (loker). Sebanyak 17.847 lowongan tersedia secara offline, sementara 34.629 lainnya dapat diakses secara online oleh masyarakat.
 
Tak hanya menyediakan ribuan posisi, Job Fair Kemnaker 2025 juga melibatkan ratusan perusahaan dari berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur hingga jasa.

(Isra Triansyah)

