...

Tampang 4 Anggota GRIB Jaya Pelaku Perusakan Aset PT KAI di Semarang

Ahmad Antoni, Jurnalis · Jum'at 23 Mei 2025 11:31 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jateng menangkap empat anggota ormas GRIB Jaya karena melakukan pengrusakan pagar seng milik PT KAI dan mencuri material logam untuk kemudian dibawa kabur menggunakan mobil pikap. Keempat pelaku perusakan aset PT KAI di kawasan Gergaji yang terjadi pada pertengahan Desember 2024 masing-masing berinisial KA alias Anton 41 , DW alias Tebo 45 , JYO alias Ambon 42 , dan HY 40 .
Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jateng menangkap empat anggota ormas GRIB Jaya karena melakukan pengrusakan pagar seng milik PT KAI dan mencuri material logam untuk kemudian dibawa kabur menggunakan mobil pikap. Keempat pelaku perusakan aset PT KAI di kawasan Gergaji yang terjadi pada pertengahan Desember 2024 masing-masing berinisial KA alias Anton 41 , DW alias Tebo 45 , JYO alias Ambon 42 , dan HY 40 .
Ada sejumlah komplek bangunan milik PT KAI yang dirusak pagar pembatasnya oleh pelaku. Bangunan tersebut adalah bekas rumah dinas pegawai PT KAI.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jateng menangkap empat anggota ormas GRIB Jaya karena melakukan pengrusakan pagar seng milik PT KAI dan mencuri material logam untuk kemudian dibawa kabur menggunakan mobil pikap. Keempat pelaku perusakan aset PT KAI di kawasan Gergaji yang terjadi pada pertengahan Desember 2024 masing-masing berinisial KA alias Anton 41 , DW alias Tebo 45 , JYO alias Ambon 42 , dan HY 40 .
Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP jo Pasal 55 dan atau 56 KUHP, serta Pasal 363 KUHP jo Pasal 55 dan atau 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun.
A A A
SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng menangkap empat anggota ormas GRIB Jaya karena melakukan pengrusakan pagar seng milik PT KAI dan mencuri material logam untuk kemudian dibawa kabur menggunakan mobil pikap. Keempat pelaku perusakan aset PT KAI di kawasan Gergaji yang terjadi pada pertengahan Desember 2024 masing-masing berinisial KA alias Anton (41), DW alias Tebo (45), JYO alias Ambon (42), dan HY (40).
 
"Kasus ini terjadi pada pertengahan bulan Desember 2024. Berdasarkan pengakuan mereka melakukan perbuatan tersebut atas pesanan seseorang berinisial E yang saat ini masih dalam proses pencarian petugas," kata Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio didampingi Kabid Humas Kombes Pol Artanto di Polda Jateng, Semarang, Kamis (22/5/2025).
 
Ada sejumlah komplek bangunan milik PT KAI yang dirusak pagar pembatasnya oleh pelaku. Bangunan tersebut adalah bekas rumah dinas pegawai PT KAI.  Belakangan diketahui bahwa seseorang berinisial E merupakan anak dari salah satu mantan penghuni rumah dinas tersebut. Untuk menjalankan aksinya, para pelaku mengaku diberi upah oleh E masing masing sebesar Rp1,7 juta.
 
"Sebagai bukti kami telah menyita berbagai dokumen sertifikat serta putusan pengadilan yang menguatkan bahwa PT KAI merupakan pemilik sah dari komplek bangunan tersebut. Kami juga menghimbau kepada saudara E untuk segera menyerahkan diri ke Polda Jawa Tengah," tegasnya. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP jo Pasal 55 dan/atau 56 KUHP, serta Pasal 363 KUHP jo Pasal 55 dan/atau 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun.
 
FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Terdakwa Kasus ITE Wawan Hermawan Jalani Sidang Dakwaan Terkait Konten Demo Agustus 2025

Terdakwa Kasus ITE Wawan Hermawan Jalani Sidang Dakwaan Terkait Konten Demo Agustus 2025

Komisi I DPR Gelar Raker dengan Menhan Bahas Penguatan KODAM dan Satuan Baru TNI

Komisi I DPR Gelar Raker dengan Menhan Bahas Penguatan KODAM dan Satuan Baru TNI

Sentuhan Profesional Para SPG Perkuat Atmosfer GJAW 2025

Sentuhan Profesional Para SPG Perkuat Atmosfer GJAW 2025

Perkuat Ketahanan Pangan, YSPN Tebar 400.000 Bibit Nila dan Pembinaan Generasi Z

Perkuat Ketahanan Pangan, YSPN Tebar 400.000 Bibit Nila dan Pembinaan Generasi Z

Semarak Natal dan Tahun Baru di Hotel Bintang Lima, Kuliner Spesial hingga Pesta Tematik

Semarak Natal dan Tahun Baru di Hotel Bintang Lima, Kuliner Spesial hingga Pesta Tematik

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

Cari Berita Lain Di Sini