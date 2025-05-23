...

Konferensi Pers APBN KiTa : Pendapatan Negara Capai Rp810,5 Triliun

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 23 Mei 2025 22:37 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani keempat kiri didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono ketiga kiri , Anggito Abimanyu kedua kanan , dan Suahasil Nazara keempat kanan memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 23 5 2025 .
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN per akhir April 2025 tercatat surplus Rp4,3 triliun atau sebesar 0,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto PDB , yang ditopang oleh total pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27 persen dari target APBN 2025.
Direktur Jenderal Dirjen Pajak Bimo Wijayanto saat menghadiri konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 23 5 2025 .
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letnan Jenderal purn Djaka Budhi Utama saat menghadiri konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 23 5 2025 .
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (ketiga kiri), Anggito Abimanyu (kedua kanan), dan Suahasil Nazara (keempat kanan) memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir April 2025 tercatat surplus Rp4,3 triliun atau sebesar 0,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang ditopang oleh total pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27 persen dari target APBN 2025.

(Arif Julianto/okezone)

Bagikan Artikel Ini

