Momen Keseruan HUT ke-14 MNC Animation

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 23 Mei 2025 11:45 WIB
JAKARTA - Executive Chairwoman MNC Group yang juga Komisaris Utama MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo, Direktur Utama MNC Animation Jessica Tanoesoedibjo, dan Direktur Kreatif dan Produksi MNC Animation Warren Tanoesoedibjo saat menghadiri acara HUT ke-14 MNC Animation di MNC Studio Tower 2, Lantai 7, kantor pusat MNC Animation, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
 
MNC Animation baru saja merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-14. Dalam momen bahagia tersebut turut dihadiri langsung oleh Executive Chairwoman MNC Group yang juga Komisaris Utama MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo, Direktur Utama MNC Animation Jessica Tanoesoedibjo, dan Direktur Kreatif dan Produksi MNC Animation Warren Tanoesoedibjo.
 
Berbagai kegiatan memeriahkan acara tersebut seperti doa bersama, potong kue, serta sesi mini games yang mempererat kebersamaan. 
 
Sebagai informasi, MNC Animation yang telah berusia 14 tahun ini dikenal sebagai salah satu pionir dalam industri animasi di Indonesia.

(Aldhi Chandra Setiawan)

