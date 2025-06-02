JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia Leo Rolly Carnando (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers jelang Indonesia Open 2025 di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Turnamen Indonesia Open 2025 merupakan salah satu kompetisi yang masuk dalam rangkaian BWF World Tour dengan level tertinggi, yakni Super 1000.

Indonesia Open menggunakan sistem pertandingan format gugur dengan maksimal 32 peserta per kategori tanpa babak kualifikasi dan total hadiah sebesar USD1.450.000 atau sekitar Rp23 miliar yang akan berlangsung pada 3 hingga 8 Juni 2025 di Istora Senayan.

Adapun, Indonesia sendiri mengirim sebanyak 20 wakil untuk bersaing di turnamen ini. Diantaranya ada Jonatan Christie, Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, hingga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

(Aldhi Chandra Setiawan)