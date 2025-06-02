JAKARTA - Pedagang menyiapkan bawang dan cabai untuk dijual di Pasar Senen, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Badan Pusat Statistik mencatat deflasi nasional pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen secara bulanan yang dipicu oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,40 persen atau menyumbang 0,41 persen terhadap total deflasi nasional dengan komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.

(Arif Julianto/okezone)