...

Harga Cabai dan Bawang Turun, BPS Catat Deflasi Nasional 0,37%

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 02 Juni 2025 22:13 WIB
Pedagang memilah cabai di Pasar Senen, Jakarta, Senin 2 6 2025 .
Pedagang menyiapkan bawang dan cabai untuk dijual di Pasar Senen, Jakarta, Senin 2 6 2025 .
Pedagang menyiapkan bawang dan cabai untuk dijual di Pasar Senen, Jakarta, Senin 2 6 2025 .
Badan Pusat Statistik mencatat deflasi nasional pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen secara bulanan yang dipicu oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,40 persen atau menyumbang 0,41 persen terhadap total deflasi nasional dengan komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.
Badan Pusat Statistik mencatat deflasi nasional pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen secara bulanan yang dipicu oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,40 persen atau menyumbang 0,41 persen terhadap total deflasi nasional dengan komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.
A A A
JAKARTA - Pedagang menyiapkan bawang dan cabai untuk dijual di Pasar Senen, Jakarta, Senin (2/6/2025). 
 
Badan Pusat Statistik mencatat deflasi nasional pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen secara bulanan yang dipicu oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,40 persen atau menyumbang 0,41 persen terhadap total deflasi nasional dengan komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Cari Berita Lain Di Sini