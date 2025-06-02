JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani sesi latihan jelang hadapi China di Stadion Madya, Jakarta, Senin (2/5/2025).

Timnas Indonesia menggelar latihan jelang menghadapi China dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis (5/6/2025) pukul 20.45 WIB.

Sebatas informasi, Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klesemen Grup C dengan sembilan poin. Poin itu dari dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan.

(Aldhi Chandra Setiawan)