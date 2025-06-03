...

Demo di Kementerian HAM, Mahasiswa Tuntut Penghentian Kekerasan di Papua

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 03 Juni 2025 22:01 WIB
JAKARTA - Massa dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian HAM, Jakarta, pada Selasa (3/6/2025).
 
Mereka minta untuk bertemu pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai guna menyampaikan aspirasi maupun keresahan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua.
 
Dalam aksinya, mereka menuntut agar pemerintah segera menghentikan aksi kekerasan militerisme yang ada di tanah Papua, karena menyebabkan ketakutan dan jatuhnya banyak korban.

(Arif Julianto/okezone)

Bagikan Artikel Ini

