MRT Jakarta Pekerjakan 33 Lansia di Empat Stasiun untuk Peringati Hari Lansia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 03 Juni 2025 22:04 WIB
JAKARTA - Pekerja lanjut usia (lansia) menyapa pengguna MRT Jakarta di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Selasa (3/6/2025). 
 
Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 29 Mei 2025 lalu, MRT Jakarta memberi kesempatan kepada 33 orang lansia untuk menjadi petugas stasiun pada 29 Mei - 4 Juni 2025. Mereka membantu para penumpang yang ditempatkan di Stasiun Bundaran HI, Dukuh Atas, Blok M, serta Lebak Bulus.
 
PT. MRT Jakarta memberikan kesempatan kepada warga pra-lansia untuk menjadi relawan petugas stasiun. Berdasarkan data BKKBN terdapat 11,7 persen rakyat Indonesia memasuki kategori lanjut usia, dan angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2045. 

(Arif Julianto/okezone)

