...

Indonesia Open 2025: Apriyani/Febi Melaju ke 16 Besar

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 03 Juni 2025 15:54 WIB
Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu Febi Setianingrum saat menghadapi pebulu tangkis ganda putri Chang Ching Hui Yang Ching Tun Taiwan dalam babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 3 5 2025 .
Apriyani Rahayu Febi Setianingrum berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan wakil Taiwan Chang Ching Hui Yang Ching Tun dengan skor 21-16, 24-22.
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum saat menghadapi pebulu tangkis ganda putri Chang Ching Hui/Yang Ching Tun Taiwan dalam babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2025).
 
Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan wakil Taiwan Chang Ching Hui/Yang Ching Tun dengan skor 21-16, 24-22.

(Aldhi Chandra Setiawan)

