JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum saat menghadapi pebulu tangkis ganda putri Chang Ching Hui/Yang Ching Tun Taiwan dalam babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2025).
Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan wakil Taiwan Chang Ching Hui/Yang Ching Tun dengan skor 21-16, 24-22.
(Aldhi Chandra Setiawan)
