Potret Festival Dolanan Anak 2025 di Lapangan Laboratorium Prof Soegijono FIK Unnes

Ahmad Antoni, Jurnalis · Rabu 04 Juni 2025 10:18 WIB
SEMARANG - Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar Festival Dolanan Anak di Lapangan Laboratorium Prof. Soegijono Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Kampus Unnes, Sekarang Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/6/2025). Kegiatan yang digelar oleh Sub Direktorat Konservasi Unne ini sebagai upaya menguatkan pilar nilai dan karakter konservasi, khususnya dalam pelestarian budaya dan pengembangan karakter anak.
 
Festival yang untuk pertama kalinya digelar ini menghadirkan beragam permainan tradisional yang dimainkan oleh siswa-siswi dari 10 Sekolah Dasar di sekitar kampus Unnes. Tidak hanya sekedar bermain, anak-anak juga diajak untuk mengenali nilai-nilai kearifan lokal, kerjasama, sportivitas, dan kebersamaan yang melekat dalam permainan tradisional. Adapun jenis perlombaan yang diselenggarakan dalam festival ini mulai dari bakiak, egrang, lari balok, gobak sodor, hingga plintengan.
 
Ketua Panitia sekaligus Kepala Subdirektorat Konservasi Unnes, Prof. Dr. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pilar nilai dan karakter konservasi yang menjadi identitas Unnes. “Festival Dolanan Anak ini bukan sekadar ajang bermain, tapi menjadi media pendidikan karakter. Anak-anak diajak kembali mengenal dolanan tradisional yang sarat nilai dan makna. Harapannya, mereka tidak hanya terpaku pada gadget, tapi juga bisa bersosialisasi dan belajar melalui permainan khas budaya Indonesia,” ujarnya.
 
Selain permainan tradisional, Festival Dolanan Anak juga diramaikan dengan pameran karya mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia yang menampilkan produk-produk literasi bertema budaya dan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara edukasi, pelestarian budaya, dan kreativitas generasi muda.
 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unnes Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt., mengatakan bahwa Festival Dolanan Anak ini merupakan wujud nyata implementasi visi konservasi Unnes. “Kegiatan ini mencerminkan komitmen Unnes dalam menginternalisasi nilai-nilai konservasi ke dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan karakter anak. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak pihak,” katanya.
 
FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)

