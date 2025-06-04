JAKARTA - Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) didampingi moderator Fadhli Fakhri Fauzan memaparkan hasil temuan dan survei nasional bertema "7 Bulan Prabowo-Gibran: Lima Rapor Biru, Dua Rapor Merah" saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

LSI menyebut rapor biru 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ada pada sektor kondisi sosial budaya (95, 1%), keamanan nasional mencapai 83,1%. Diikuti penegakan hukum (67,8%), stabilitas politik (70,8%), dan kinerja ekonomi makro (67,4%).

Dua sektor strategis justru mendapat rapor merah dari publik, yakni sulitnya mencari lapangan pekerjaan (60,8%) dan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok (58, 3%).

(Arif Julianto/okezone)