...

Rapor 7 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran: Lima Biru, Dua Merah

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 04 Juni 2025 21:20 WIB
Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kanan didampingi moderator Fadhli Fakhri Fauzan memaparkan hasil temuan dan survei nasional bertema "7 Bulan Prabowo-Gibran: Lima Rapor Biru, Dua Rapor Merah" saat jumpa pers di Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kanan didampingi moderator Fadhli Fakhri Fauzan memaparkan hasil temuan dan survei nasional bertema "7 Bulan Prabowo-Gibran: Lima Rapor Biru, Dua Rapor Merah" saat jumpa pers di Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kanan didampingi moderator Fadhli Fakhri Fauzan memaparkan hasil temuan dan survei nasional bertema "7 Bulan Prabowo-Gibran: Lima Rapor Biru, Dua Rapor Merah" saat jumpa pers di Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kanan didampingi moderator Fadhli Fakhri Fauzan memaparkan hasil temuan dan survei nasional bertema "7 Bulan Prabowo-Gibran: Lima Rapor Biru, Dua Rapor Merah" saat jumpa pers di Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kanan didampingi moderator Fadhli Fakhri Fauzan memaparkan hasil temuan dan survei nasional bertema "7 Bulan Prabowo-Gibran: Lima Rapor Biru, Dua Rapor Merah" saat jumpa pers di Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
A A A
JAKARTA - Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) didampingi moderator Fadhli Fakhri Fauzan memaparkan hasil temuan dan survei nasional bertema "7 Bulan Prabowo-Gibran: Lima Rapor Biru, Dua Rapor Merah" saat jumpa pers di Jakarta, Rabu  (4/6/2025). 
 
LSI menyebut rapor biru 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ada pada sektor kondisi sosial budaya (95, 1%), keamanan nasional mencapai 83,1%. Diikuti penegakan hukum (67,8%), stabilitas politik (70,8%), dan kinerja ekonomi makro (67,4%).
 
Dua sektor strategis justru mendapat rapor merah dari publik, yakni sulitnya mencari lapangan pekerjaan (60,8%) dan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok (58, 3%).

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini