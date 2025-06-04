...

Jonatan Christie Tumbangkan Wakil Singapura di Indonesia Open 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 04 Juni 2025 10:06 WIB
Jonatan Christie berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan wakil Singapura Jia Heng Jason Teh lewat rubber game dengan skor 8-21, 21-11, 21-12.
JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok kearah pebulu tangkis tunggal putra Singapura Jia Heng Jason Teh dalam babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2025). 
 
Jonatan Christie berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan wakil Singapura Jia Heng Jason Teh lewat rubber game dengan skor 8-21, 21-11, 21-12.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini