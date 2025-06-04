JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok kearah pebulu tangkis tunggal putra Singapura Jia Heng Jason Teh dalam babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2025).

Jonatan Christie berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan wakil Singapura Jia Heng Jason Teh lewat rubber game dengan skor 8-21, 21-11, 21-12.

(Aldhi Chandra Setiawan)