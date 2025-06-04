...

Puncak Haji Kian Dekat, Masjidil Haram Dipenuhi Jamaah dari Seluruh Dunia

okezone, Jurnalis · Rabu 04 Juni 2025 10:25 WIB
Pemerintah Arab Saudi menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Jumat 6 6 , sedangkan Hari Arafah Wukuf di Arafah sebagai rangkaian puncak musim haji pada 5 Juni 2025 yang akan diikuti 1,83 juta muslim dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia yang tahun ini memiliki kuota sebanyak 221.000 jamaah.
MAKKAH - Jamaah calon haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). 
 
Pemerintah Arab Saudi menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Jumat (6/6), sedangkan Hari Arafah (Wukuf di Arafah) sebagai rangkaian puncak musim haji pada 5 Juni 2025 yang akan diikuti 1,83 juta muslim dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia yang tahun ini memiliki kuota sebanyak 221.000 jamaah. 
 
