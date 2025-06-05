...

Jakarta Fair Kemayoran 2025 Siap Digelar

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 05 Juni 2025 09:39 WIB
JAKARTA - Marketing Director PT Jakarta International Expo (JI Expo) Kemayoran, Ralph Scheunemann (kedua kiri) bersama General Manager Operational JI Expo , Oki Setiawan (kiri), perwakilan Pemprov DKI Jakarta , Yudi Hermawan (tengah,) serta vokalis grup band Slank, Kaka (kedua kanan) memberikan pemaparan jelang pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2025 di Jakarta, Rabu (4/06/2025).
 
JI Expo Kemayoran , kembali menggelar event akbar, Jakarta Fair Kemayoran yang ke -56 kali. Event terbesar, terlengkap dan terlama se Asia Tenggara yang diikuti 2.550 perusahaan tersebut akan berlangsung 19 Juni - 13 Juli 2025 mendatang.

(Arif Julianto/okezone)

