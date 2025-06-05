...

Fajar/Rian Lolos ke 16 Besar Indonesia Open 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 05 Juni 2025 09:47 WIB
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
A A A
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
 
Fajar/Rian melaju ke babak 16 besar Indonesia Open usai menang dua gim langsung atas pasangan Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dengan skor 21-10 dan 21-19.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Cari Berita Lain Di Sini