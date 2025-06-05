JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Fajar/Rian melaju ke babak 16 besar Indonesia Open usai menang dua gim langsung atas pasangan Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dengan skor 21-10 dan 21-19.

(Aldhi Chandra Setiawan)