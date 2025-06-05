JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva saat menghadapi pebulu tangkis ganda putri Malaysia Go Pei Kee/Teoh Mei Xing pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva berhasil lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan ganda Malaysia, Go Pei Kee/Teoh Mei Xing lewat rubber game dengan skor akhir 19-21, 21-16, 21-19.

(Aldhi Chandra Setiawan)