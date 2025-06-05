...

Lanny/Fadia Menang Dramatis Lawan Ganda Putri Malaysia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 05 Juni 2025 09:51 WIB
Lanny Tria Mayasari Siti Fadia Silva berhasil lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan ganda Malaysia, Go Pei Kee Teoh Mei Xing lewat rubber game dengan skor akhir 19-21, 21-16, 21-19.
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva saat menghadapi pebulu tangkis ganda putri Malaysia Go Pei Kee/Teoh Mei Xing pada babak 32 besar Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
 
Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva berhasil lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 usai mengalahkan ganda Malaysia, Go Pei Kee/Teoh Mei Xing lewat rubber game dengan skor akhir 19-21, 21-16, 21-19.

(Aldhi Chandra Setiawan)

