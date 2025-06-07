JAKARTA - Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menyaksikan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1446 H di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Juni 2025.

Sapi kurban seberat 1,2 ton ini diserahkan langsung oleh AHY kepada panitia untuk disembelih. AHY berharap hasil pemotongan hewan kurban ini bisa segera didistribusikan dan dinikmati para warga yang berhak menerima.

Partai Demokrat sendiri pada Hari Raya Idul Adha kali ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 60 ekor sapi. Namun, pada hari ini akan lebih dulu dilakukan penyembelihan terhadap 9 ekor sapi.

(Arif Julianto/okezone)