AHY Saksikan Penyembelihan Sapi Kurban 1,2 Ton di DPP Partai Demokrat

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 07 Juni 2025 19:03 WIB
JAKARTA - Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menyaksikan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1446 H di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Juni 2025.
 
Partai Demokrat sendiri pada Hari Raya Idul Adha kali ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 60 ekor sapi. Namun, pada hari ini akan lebih dulu dilakukan penyembelihan terhadap 9 ekor sapi. 

(Arif Julianto/okezone)

