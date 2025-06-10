...

Nadiem Ungkap Awal Pengadaan Chromebook yang Kini Diusut Kejagung

okezone, Jurnalis · Selasa 10 Juni 2025 10:49 WIB
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Pengacara Hotman Paris angkat bicara soal dugaan Korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa 10 6 2025 .
JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bersama Pengacara Hotman Paris angkat bicara soal dugaan Korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025). 
 
Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Perguruan Tinggi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjelaskan awal mula pengadaan laptop chromebook yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengadaan itu dilakukan kala Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada 2020. 
 
Kejagung telah menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook dengan anggaran Rp9,9 triliun di Kemendikbudristek ke tahap penyidikan. Perkara ini mulai disidik sejak 20 Mei 2025.
 
Penyidik menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) dalam Program Digitalisasi Pendidikan Tahun 2019 sampai dengan 2022 dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan.
 
