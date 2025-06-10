...

Pemulangan Jamaah Haji 2025: Kloter Pertama Bersiap Menuju Indonesia

okezone, Jurnalis · Selasa 10 Juni 2025 22:15 WIB
Jamaah haji Indonesia berjalan menuju bus saat pemulangan di Hotel Moro Alalameyah, Makkah, Arab Saudi, Selasa 10 6 2025 .
Sebanyak tujuh kloter jamaah haji Indonesia gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025, akan pulang ke tanah air pada 11 Juni 2025 yakni Kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang UPG 01 , Kloter 01 Embarkasi Lombok LOP 01 , Kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta JKG 01 , Kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang UPG 02 , Kloter 01 Embarkasi Surabaya SUB 01 , Kloter 02 Embarkasi Surabaya SUB 02 , dan Kloter 01 Embarkasi Jakarta JKS 01 .
Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah menyampaikan sambutan pemulangan jamaah haji Indonesia di Hotel Moro Alalameyah, Makkah, Arab Saudi, Selasa 10 6 2025 .
MAKKAH - Jamaah haji Indonesia berjalan menuju bus saat pemulangan di Hotel Moro Alalameyah, Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025). 
 
Sebanyak tujuh kloter jamaah haji Indonesia gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025, akan pulang ke tanah air pada 11 Juni 2025 yakni Kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 01), Kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP 01), Kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG 01), Kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 02), Kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB 01), Kloter 02 Embarkasi Surabaya (SUB 02), dan Kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS 01). 
 
Foto : MCH 2025

