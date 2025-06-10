...

4 Atlet Sepak Bola Wanita Resmi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 10 Juni 2025 21:41 WIB
Empat nama yang resmi menjadi WNI yakni Emily Julia Frederica Nahon, Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, dan Isa Guusje Warps. Mereka merupakan pemain yang diharapkan bisa memperkuat Timnas Sepak Bola Putri Indonesia di berbagai kompetisi internasional ke depan.
JAKARTA - Empat pesepak bola diaspora wanita diambil sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Jakarta, Selasa (10/6/2025).
 
Empat nama yang resmi menjadi WNI yakni Emily Julia Frederica Nahon, Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, dan Isa Guusje Warps. Mereka merupakan pemain yang diharapkan bisa memperkuat Timnas Sepak Bola Putri Indonesia di berbagai kompetisi internasional ke depan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

