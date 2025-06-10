JAKARTA - Empat pesepak bola diaspora wanita diambil sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Empat nama yang resmi menjadi WNI yakni Emily Julia Frederica Nahon, Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, dan Isa Guusje Warps. Mereka merupakan pemain yang diharapkan bisa memperkuat Timnas Sepak Bola Putri Indonesia di berbagai kompetisi internasional ke depan.

(Aldhi Chandra Setiawan)