...

Suasana Nonton Bareng Timnas Indonesia vs Jepang di Stadion GBK

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 10 Juni 2025 22:02 WIB
Suporter menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang dari layar besar yang disediakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Jakarta, Selasa 10 6 2025 .
Nonton Bareng tersebut digelar sebagai bentuk dukungan untuk Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka.
Suporter menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang dari layar besar yang disediakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Jakarta, Selasa 10 6 2025 .
Nonton Bareng tersebut digelar sebagai bentuk dukungan untuk Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka.
Suporter menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang dari layar besar yang disediakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Jakarta, Selasa 10 6 2025 .
Nonton Bareng tersebut digelar sebagai bentuk dukungan untuk Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka.
Suporter menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang dari layar besar yang disediakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Jakarta, Selasa 10 6 2025 .
A A A
JAKARTA - Suporter menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang dari layar besar yang disediakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/6/2025).
 
Nonton Bareng tersebut digelar sebagai bentuk dukungan untuk Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka.
 
Sayangnya, Skuad Garuda harus kalah dengan skor telak 6-0 dari Samurai Biru. Laga tersebut sudah tidak menentukan untuk kedua tim, Timnas Indonesia telah dipastikan lolos ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Jepang berhak mendapatkan slot tampil di Piala Dunia 2026.
 
Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8 - 14 Oktober 2025. Sebanyak enam tim akan memperebutkan dua tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini