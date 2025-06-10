JAKARTA - Suporter menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang dari layar besar yang disediakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Nonton Bareng tersebut digelar sebagai bentuk dukungan untuk Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka.

Sayangnya, Skuad Garuda harus kalah dengan skor telak 6-0 dari Samurai Biru. Laga tersebut sudah tidak menentukan untuk kedua tim, Timnas Indonesia telah dipastikan lolos ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Jepang berhak mendapatkan slot tampil di Piala Dunia 2026.

Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8 - 14 Oktober 2025. Sebanyak enam tim akan memperebutkan dua tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

(Aldhi Chandra Setiawan)