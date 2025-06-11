...

Pameran Industri Kertas dan Kemasan Asia Tenggara Digelar di Jakarta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 11 Juni 2025 19:13 WIB
Fokus utama dari pameran ini adalah menjembatani sinergi antara rantai pasok hulu dan hilir di industri kertas dan kemasan, dengan menampilkan produk, teknologi, dan bahan baku yang mendukung efisiensi serta keberlanjutan sektor ini.
Pameran ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk membangun dialog industri, mendorong kolaborasi regional, dan memperkuat daya saing industri kertas dan kemasan di kawasan Asia Tenggara.
JAKARTA - Sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi industri di kawasan, dua pameran besar di sektor kertas dan kemasan, Paper Chain Southeast Asia Expo dan WEPACK Southeast Asia 2025, akan diselenggarakan bersama di Jakarta pada 29–31 Juli 2025 mendatang.
 
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara China National Chemical Information Center (CNCIC) dan penyelenggara pameran internasional RX, serta didukung oleh Indonesian Pulp and Paper Association (IPPA). Pameran akan berlangsung di JIEXPO Kemayoran dan diperkirakan melibatkan lebih dari 300 perusahaan dari dalam dan luar negeri.
 
Fokus utama dari pameran ini adalah menjembatani sinergi antara rantai pasok hulu dan hilir di industri kertas dan kemasan, dengan menampilkan produk, teknologi, dan bahan baku yang mendukung efisiensi serta keberlanjutan sektor ini. Selain peserta dari Indonesia, pameran juga akan menjaring pelaku industri dari negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
 
Penyelenggara menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya menjadi tempat pamer produk, tetapi juga sarana pertukaran pengetahuan, pembentukan jejaring bisnis, serta penguatan kerja sama lintas negara di bidang industri kemasan dan kertas yang ramah lingkungan.
 
IPPA sebagai mitra lokal turut menghadirkan lebih dari 30 produsen nasional, dan menjadi bagian dari langkah lanjutan dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang telah dirintis sejak 2023 di sektor ini.
 
(Arif Julianto/okezone)

Berita Lainnya

