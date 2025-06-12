...

Aksi Warga Tolak Pengambilan Wilayah Kelola Masyarakat

Mushaful Imam, Jurnalis · Kamis 12 Juni 2025 15:48 WIB
Puluhan warga Desa Lebung Itam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir OKI , Provinsi Sumsel Forum Masyarakat Pengelola Rawang FMPR mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Sumsel, menolak keberadaan perkebunan, Selasa 10 6 2025 .
PALEMBANG - Puluhan warga Desa Lebung Itam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumsel Forum Masyarakat Pengelola Rawang (FMPR) mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Sumsel, menolak keberadaan perkebunan, Selasa (10/6/2025)
 
Warga yang didampingi organisai antara lain Konsorsium Pembaharuaa Agraria (KPA) Sumsel, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Palembang, BEM Fisip Unsri, Sarekat Hijau Indonesia (SHI) dan Rawang menyatakan bahwa menyebut ada sekitar 4.135 hektare lahan milik warga yang diukur dan lahan tersebut terdiri dari akses jalan, lahan milik warga dan rumah wallet. Kawasan kelola masyarakat ini masuk dalam kawasan lahan gambut yang rawan dan sering terjadi kebakaran lahan, hutan, dan kebun.
 
PIhak ATR/BPN menerima pendemo dan berjanji akan menyurati kementerian dan pihak pihak terkait.

(Mushaful Imam)

