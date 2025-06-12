...

Indo Defence 2025 Resmi Dibuka, Bukti Komitmen Indonesia Menuju Kemandirian Alutsista

Isra Triansyah, Jurnalis · Kamis 12 Juni 2025 20:11 WIB
Pengunjung melihat berbagai sistem persenjataan Alutsista dari berbagai negara di pameran industry pertahanan internasional Indo Defence Expo & Forum 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 11 6 2025 .
Pameran Indo Defence Expo & Forum 2025 resmi dibuka hari ini di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 1.180 peserta dari 42 negara, termasuk 659 perusahaan asing dan 521 produsen dalam negeri.
Pameran ini menjadi platform strategis untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan dan mempromosikan alutsista buatan Indonesia ke pasar global.
Pameran Indo Defence Expo & Forum 2025 resmi dibuka hari ini di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 1.180 peserta dari 42 negara, termasuk 659 perusahaan asing dan 521 produsen dalam negeri. Pameran ini menjadi platform strategis untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan dan mempromosikan alutsista buatan Indonesia ke pasar global.
 
Berbagai teknologi militer canggih dipamerkan, termasuk kendaraan taktis listrik dan kapal rudal siluman. Kementerian Pertahanan menekankan pentingnya pameran ini sebagai ajang kolaborasi global yang memperkuat hubungan antarnegara dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Selain itu, pameran ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam modernisasi alutsista dan kemandirian industri pertahanan.
 
Indo Defence Expo & Forum 2025 akan berlangsung hingga 14 Juni 2025, menampilkan inovasi terbaru dalam bidang pertahanan dan keamanan dari berbagai negara. Pameran ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri pertahanan global.
 
Dengan melibatkan pelaku industri pertahanan dan negara sahabat, Indo Defence 2025 menjadi ajang penting untuk membangun sinergi dan memperluas jaringan kerja sama di bidang pertahanan. Melalui pameran ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas alutsista dalam negeri serta memperkuat posisi strategisnya di kawasan Asia Tenggara.
 
Indo Defence Expo & Forum 2025 merupakan langkah konkret Indonesia dalam mewujudkan kemandirian pertahanan dan memperkuat kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keamanan.

(Isra Triansyah)

