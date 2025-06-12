Makkah – Setelah lebih dari satu dekade, proyek perluasan ketiga Masjidil Haram akhirnya rampung pada Maret 2025.

Atas undangan Kementerian Media Arab Saudi, Tim iNews Media Group berkesempatan menjelajahi langsung area perluasan fase ketiga Masjidil Haram yang sangat megah dan menelan biaya lebih dari Rp1.600 triliun.

Di Gate 100 atau Pintu King Abdul aziz, tampak empat pilar raksasa berwarna putih dan tiga gerbang raksasa yang semua didominasi warna hijau berhias beragam aksen berwarna emas. Di bagian atas pintu tersebut terdapat kaligrafi indah bertuliskan "Allah".

Tiga lampu kristal besar berbetuk bundar tergantung di bagian depan atas setiap gerbang yang menjadi ikon arsitektur baru Masjidilharam.

Seluruh area di lantai 1 telah dilengkapi dengan sistem pendingin udara mutakhir, menambah kenyamanan beribadah bagi para jamaah di tengah cuaca ekstrem Makkah. Di seberang gerbang ini, di kiri dan kanannya, tampak dua menara kembar menjulang megah dengan helipad di bagian puncak.

Ekspansi besar-besaran ini memperluas total area kompleks Masjidilharam dari semula sekitar 414.000 meter persegi menjadi lebih dari 1,56 juta meter persegi. Dari luas tersebut, 912.000 meter persegi kini dikhususkan untuk area ibadah shalat. Dengan perluasan ini, kapasitas Masjidilharam melonjak drastis hingga mampu menampung 3 juta jemaah secara simultan dari sebelumnya hanya 1,28 juta hingga 2 juta jemaah.

Proyek ekspansi mencakup pembangunan enam lantai khusus untuk shalat, empat menara baru, serta pengembangan sistem transportasi internal yang mencakup terowongan pejalan kaki sepanjang 5.300 meter. Dalam aspek kenyamanan iklim, Masjidilharam kini dilengkapi sistem pendingin tercanggih berkapasitas hampir 200.000 ton refrigerasi, naik signifikan dari kapasitas sebelumnya sebesar 39.000 ton.

Fasilitas penunjang juga mengalami lonjakan besar. Jumlah toilet bertambah dari 3.515 menjadi 16.726 unit, dan tempat wudhu meningkat hampir lima kali lipat menjadi 12.639 titik. Seluruh infrastruktur dirancang untuk memastikan kelancaran, kenyamanan, dan keamanan pergerakan jamaah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya terutama di momen puncak seperti musim haji dan Ramadan.

Tak hanya dari sisi fisik, ekspansi ini juga mengedepankan teknologi canggih. Masjidilharam kini diawasi lebih dari 950 kamera CCTV berteknologi tinggi, lengkap dengan fitur night vision, serta sistem penghitung otomatis jumlah jamaah. Pintu-pintu masuk utama dilengkapi sistem buka-tutup otomatis yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, demi meningkatkan efisiensi dan kontrol saat terjadi lonjakan massa.

Dimulai sejak 2011, proyek sempat menghadapi tantangan besar, termasuk insiden crane pada 2015 dan pandemi COVID-19, sebelum akhirnya dituntaskan sepenuhnya pada 2025.

Ekspansi ketiga ini merupakan bagian dari Visi 2030 Arab Saudi, yang salah satu fokusnya adalah peningkatan kualitas layanan bagi para tamu Allah dari seluruh dunia. Seiring rampungnya ekspansi ini, Masjidilharam resmi memasuki babak baru sebagai pusat ibadah Islam paling modern dan megah di dunia.

