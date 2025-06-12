...

Indonesia Open 2025 Jadi Magnet Sport Tourism dan Ajang Unjuk Gigi Pegolf Nasional

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 12 Juni 2025 16:02 WIB
JAKARTA - (Ki-Ka) Indonesian Pro Golfer Naraajee E. Ramadhan, COO Asian Tour David Rollo, bersama SEVP Corporate Relation Bank Mandiri M. Wisnu Trihanggodo, Sekretaris Jendereal PB PGI Suharsono, Direktur Pondok Indah Golf Erick Purwanto dan Indonesia Amateur Golfer Rendy Abernata pada Konferensi Pers, Mandiri Indonesia Open 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025). 
 
Meneruskan komitmen untuk tahun ke-empat, Bank Mandiri kembali berkontribusi menjadi pendukung utama event yang menjadi  seri ke-13 dalam kalender Asian Tour dan diikuti oleh ratusan pegolf top dunia pada 28 - 31 Agustus 2025 mendatang. 
 
Melalui dukungan ini, tim Indonesia diharapkan dapat meraih prestasi terbaik pada turnamen golf tertinggi di Tanah Air yang menyediakan hadiah total US$500 ribu sehingga mengangkat nama Indonesia di tingkat internasional.

(Arif Julianto/okezone)

