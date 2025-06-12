JAKARTA - Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kemendes PDT Samsul Widodo menyampaikan sambutan saat acara TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025). PT Agincourt Resources menerima dua penghargaan yakni TOP CSR Awards 2025 # Star 5 dan TOP Leader on CSR Commitment 2025 untuk Presiden Direktur PT Agincourt Resources Muliady Sutio. Penghargaan ini menegaskan posisi pengelola Tambang Emas Martabe tersebut sebagai tolak ukur nasional dalam pelaksanaan CSR yang mengadopsi prinsip Creating Shared Value (CSV) dan ISO 26000 Social Responsibility.

Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2025, Muh. Lutfi Handayani, menyebutkan bahwa partisipasi perusahaan dalam ajang tahun ini meningkat signifikan. Tahun lalu ada 198 peserta, sementara tahun ini mencapai 238 peserta—naik sebesar 20,2 persen," ungkapnya.

Menurut Lutfi, peningkatan ini menandakan bahwa TOP CSR Awards bukan sekadar ajang pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan praktik CSR yang berkelanjutan di kalangan korporasi.

(Arif Julianto/okezone)