Pengelola Tambang Emas Martabe Raih Dua Penghargaan di TOP CSR Awards 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 12 Juni 2025 19:57 WIB
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal PDT Kemendes PDT Samsul Widodo menyampaikan sambutan saat acara TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal PDT Kemendes PDT Samsul Widodo menyampaikan sambutan saat acara TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Director & CFO PT Agincourt Resources Noviandri tengah , Superintendent Community Relations Sugeng Maskat ketiga kanan , Senior Manager Corporate Communications Katarina Siburian Hardono ketiga kiri dan Senior Manager Community Christine Pepah kedua kanan berfoto bersama saat menerima penghargaan TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Director & CFO PT Agincourt Resources Noviandri dari kanan berbincang dengan Senior Manager Corporate Communications Katarina Siburian Hardono dan Senior Manager Community Christine Pepah usai menerima penghargaan TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal PDT Kemendes PDT Samsul Widodo menyampaikan sambutan saat acara TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
JAKARTA - Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kemendes PDT Samsul Widodo menyampaikan sambutan saat acara TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025). PT Agincourt Resources menerima dua penghargaan yakni TOP CSR Awards 2025 # Star 5 dan TOP Leader on CSR Commitment 2025 untuk Presiden Direktur PT Agincourt Resources Muliady Sutio. Penghargaan ini menegaskan posisi pengelola Tambang Emas Martabe tersebut sebagai tolak ukur nasional dalam pelaksanaan CSR yang mengadopsi prinsip Creating Shared Value (CSV) dan ISO 26000 Social Responsibility.
 
Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2025, Muh. Lutfi Handayani, menyebutkan bahwa partisipasi perusahaan dalam ajang tahun ini meningkat signifikan. Tahun lalu ada 198 peserta, sementara tahun ini mencapai 238 peserta—naik sebesar 20,2 persen," ungkapnya.
 
Menurut Lutfi, peningkatan ini menandakan bahwa TOP CSR Awards bukan sekadar ajang pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan praktik CSR yang berkelanjutan di kalangan korporasi.

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

