JAKARTA – MNC Group kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan bergengsi dalam ajang TOP CSR Awards 2025. Melalui program sosial MNC Peduli, MNC Group berhasil menyabet predikat TOP CSR Awards 2025 #Star 5, sebagai pengakuan atas konsistensinya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Tak hanya itu, Co CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo, turut mendapatkan penghargaan khusus dalam kategori TOP Leader on CSR Commitment 2025 berkat kepemimpinan dan komitmen kuatnya dalam mendorong pelaksanaan CSR yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Tengku Havid, selaku Head of CSR MNC Group, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi tambahan untuk terus memperluas jangkauan program sosial perusahaan.

"Sejalan dengan arahan pimpinan, kami akan terus meningkatkan skala dan dampak dari kegiatan CSR yang telah berjalan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas," ujarnya saat menghadiri acara penganugerahan di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Di sisi lain, Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2025, Muh. Lutfi Handayani, menyebutkan bahwa partisipasi perusahaan dalam ajang tahun ini meningkat signifikan.

"Tahun lalu ada 198 peserta, sementara tahun ini mencapai 238 peserta—naik sebesar 20,2 persen," ungkapnya.

Menurut Lutfi, peningkatan ini menandakan bahwa TOP CSR Awards bukan sekadar ajang pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan praktik CSR yang berkelanjutan di kalangan korporasi.

