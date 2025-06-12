...

Kembangkan Sayap ke Ranah Digital, iNews Media Group Teken MoU dengan Everest Media

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 12 Juni 2025 20:35 WIB
Vice CEO dan CFO iNews Media Group Rubi Panjaitan, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo dan CEO dan Co-Founder Everest Media Grace Tahir berfoto bersama usai Penandatanganan nota kesepahaman di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis 12 6 2025 .
iNews Media Group terus fokus mengembangkan sayap ke ranah digital. Sebagai wujud serius berkiprah di ranah digital, iNews Media Group menjejaki kerja sama dengan media ternama, Everest Media.
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menyampaikan, pihaknya terus berupaya untuk mengembangkan sayap ke ranah digital. Untuk itu, ia menilai perlu kolaborasi dengan media kredibel seperti, Everets Media.
 
"Saya melihat tentunya dalam iNews Media Group mengembangkan sayapnya ke platform digital, kita harus banyak berkolaborasi tentunya dengan media-media yang juga kredibel dan juga kreatif, salah satunya adalah Everest Media, ini di bawahnya Bu Grace," kata Angela usai meneken MoU.
 
Di mata Angela, Everest Media memiliki sepak terjang yang baik. Ia menyebut, banyak konten menarik dan informatif yang diproduksi Everest Media kemudian viral.
 
"Kita melihat sepak terjangnya sudah sangat luar biasa sekali, banyak konten-konten yang menarik, yang viral, tapi tidak hanya itu, tapi juga informatif," tutur Angela.
 
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Vice CEO dan CFO iNews Media Group Rubi Panjaitan, bersama CEO dan Co-Founder Everest Media Grace Tahir disaksikan langsung oleh CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo.
 
Turut mendampingi Grace, Co-Founder Everest Media Sasha Arben serta Managing Partner Everest Media Dionisius Nathaniel.

(Aziz Indra)

